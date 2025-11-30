Pronostico Crystal Palace-Manchester United | l’ultimo colpaccio risale a cinque anni fa

Crystal Palace-Manchester United è una partita valida per la tredicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 13:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Lunedì scorso, nel posticipo con l'Everton, al Manchester United non sono bastati il 70% di possesso, 25 tiri totali, 1.71 di xG attesi e soprattutto la superiorità numerica addirittura dal 13? del primo tempo. Un match, quello con i Toffees, che si era apparentemente messo in discesa per via dell'espulsione di Gueye dopo il primo quarto d'ora, si è invece trasformato in una sorta di tiro al bersaglio, con i Red Devils che però sparavano a salve.

