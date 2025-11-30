Bologna-Cremonese è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Diverte, si diverte, e sogna. Il Bologna di Vincenzo Italiano è lì, nelle zone altissime della classifica di Serie A ed è la squadra che fino al momento ha espresso il gioco più bello. E chi gioca bene molto spesso vince. Non è una regola scritta e non è nemmeno una cosa che succede sempre, ma ti dà delle buone possibilità. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli emiliani vengono anche dalla bella vittoria in Europa League contro il Salisburgo che ha dato ulteriori certezze ad una squadra che in casa, in questa stagione, non ha mai perso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bologna-Cremonese: modalità rullo compressore