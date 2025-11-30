Pronostici Roma-Napoli | la doppia ammoniti a quota 13

Roma-Napoli, il pronostico sui due calciatori che rischiano di ricevere un cartellino giallo: i numeri parlano chiaro Ritmo, spettacolo e tanta tensione. All’ Olimpico ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una partita importante sotto tanti punti di vista nella quale ogni dettaglio potrà fare la differenza. Roma-Napoli, però, è storia e tradizione e da sempre questo tipo di incrocio ha dato il là a partite tirate e palpitanti soprattutto sul piano agonistico. (Ansa Foto) – IlVeggente.it A dirigere il big match della tredicesima giornata sarà Massa la cui media di cartellini gialli estratti a partita (4,61) non passa di certo inosservato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

