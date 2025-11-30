Pronostici Premier League 30 novembre ore 15 | 05 | continua il momento nero

Premier League, il Liverpool fatica ad uscire dal tunnel ed in questo turno rischia anche a Londra contro il West Ham. Solo sconfitte nelle ultime cinque “gite” londinesi per i Reds. La crisi del Liverpool sembra aggravarsi sempre di più settimana dopo settimana. Mercoledì scorso i campioni d’Inghilterra in carica hanno rimediato un’altra batosta, stavolta in Champions League, contro il PSV Eindhoven, che ha banchettato ad Anfield Road strapazzando 4-1 i Reds. Gli olandesi hanno ricalcato le orme del Nottingham Forest: nel fine settimana anche i Tricky Trees avevano approfittato del momentaccio della squadra di Arne Slot, impartendo una severa lezione ai detentori del titolo della Premier League, umiliati 3-0 nello storico impianto inglese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

