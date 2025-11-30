Programmi TV domenica 30 novembre 2025 | fiction soap opera e film

“Carosello in Love” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5, “Midnight in Paris” su Iris. Guida ai programmi Tv della serata del 29 novembre 2025. La serata televisiva di domenica 30 novembre 2025 offre su Rai 1 la fiction Carosello in Love, ambientata nell’Italia del 1957, che intreccia sentimenti e storia con la nascita della televisione, mentre Rai 2 propone il thriller psicologico Il giorno sbagliato, un film ad alta tensione che esplora la rabbia repressa della società moderna. Sul fronte dell’informazione, Rai 3 conferma la sua vocazione con Report, programma di inchieste che affronta temi caldi e porta nuove rivelazioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi TV domenica 30 novembre 2025: fiction, soap opera e film

