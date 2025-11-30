Pro Pal Crosetto | Nessuno ha il diritto di usare violenza
"Nessuno ha il diritto di usare violenza, di manifestare le proprie idee con violenza. Non condannare queste cose innesca dei meccanismi che poi nessuno controlla". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a CasaCorriere Festival, a Napoli, rispondendo a una domanda sulla foto bruciata ieri durante la manifestazione Pro-Pal a Roma e sulle dichiarazioni di Francesca Albanese dopo l'assalto alla redazione del quotidiano La Stampa. "Se tu non prendi posizioni dure contro la violenza - ha proseguito Crosetto -, se tu non rinneghi immediatamente quell'atteggiamento, che venga da destra, da sinistra, da centro, da chiunque e non gli dai alcuna giustificazione, che è invece la cosa che ha fatto" Francesca Albanese "ecco, se non fai questo, inneschi dei meccanismi per cui qualcuno pensa che la violenza possa essere possibile, che possa essere legittima, e il cancro della violenza si diffonde". 🔗 Leggi su Iltempo.it
