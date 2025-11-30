Pro-Pal contro La Stampa | assaltano il giornale che la pensa come loro

Se i collettivi pro-Pal torinesi se la prendono con La Stampa vuol dire che lì dentro non la leggono, e i pochi che per sbaglio la leggono non la capiscono. Ritardo culturale o intellettuale, poco cambia: quello che hanno preso d’assalto è anche il loro giornale. «Genocidio» di Israele, contestazione delle lla sicurezza, persino il “diritto” di Askatasuna, il centro sociale da cui proviene la gran parte dei vandali rossi, ad avere la sede garantita dal Comune: non c’è tema su cui il quotidiano degli Elkann non abbia lisciato il pelo alla bestia che venerdì, per ricompensa, le ha morso la mano. Il karma, appunto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

