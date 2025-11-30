Pro-Pal contro La Stampa | assaltano il giornale che la pensa come loro
Se i collettivi pro-Pal torinesi se la prendono con La Stampa vuol dire che lì dentro non la leggono, e i pochi che per sbaglio la leggono non la capiscono. Ritardo culturale o intellettuale, poco cambia: quello che hanno preso d’assalto è anche il loro giornale. «Genocidio» di Israele, contestazione delle lla sicurezza, persino il “diritto” di Askatasuna, il centro sociale da cui proviene la gran parte dei vandali rossi, ad avere la sede garantita dal Comune: non c’è tema su cui il quotidiano degli Elkann non abbia lisciato il pelo alla bestia che venerdì, per ricompensa, le ha morso la mano. Il karma, appunto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Figli di papà che giocano alla rivoluzione: ProPal, falce e martello, bandiere arcobaleno e vari slogan sui soliti temi ideologici. Poi però assaltano La Stampa, lanciano letame, imbrattano muri e minacciano i giornalisti a volto coperto se non scrivono quello ch - facebook.com Vai su Facebook
Manifestanti assaltano la sede della Stampa, solidarietà unanime Vai su X
Piantedosi condanna l'assalto pro-Pal: "Contro la Stampa squadristi da isolare" - Il ministro dell'Interno avverte sulla pericolosità dei manifestanti legati al centro sociale Askatasuna: "C'è un focolaio di violenza e disordine" ... Secondo msn.com
Blitz dei manifestanti pro-Pal alla sede de La Stampa: solidarietà di Mattarella e condanna di Meloni - Solidarietà istituzionale a La Stampa: Meloni e Mattarella condannano l’azione violenta degli attivisti pro- Si legge su notizie.it
Il raid pro Pal contro ‘La Stampa’. Meloni: la violenza non si giustifica - Identificati oltre trenta antagonisti dopo la devastazione della redazione, rafforzata la sicur ... Si legge su quotidiano.net