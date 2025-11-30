Primavera Renna dopo il derby | Nonostante la sconfitta faccio i complimenti ai ragazzi

Pianetamilan.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter.. Niente da fare per il Milan Primavera: nel derby di Milano contro l'Inter i rossoneri perdono 2-0. A fine partita, l'allenatore del Milan, Giovanni Renna, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito. Il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

