Primavera Renna dopo il derby | Nonostante la sconfitta faccio i complimenti ai ragazzi
L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter.. Niente da fare per il Milan Primavera: nel derby di Milano contro l'Inter i rossoneri perdono 2-0. A fine partita, l'allenatore del Milan, Giovanni Renna, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito. Il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
