Primavera parla Renna | Su una disattenzione abbiamo preso gol che ha condizionato la partita

Pianetamilan.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, ha voluto rilasciare delle dichiarazione dopo la sconfitta contro l'Inter nel derby. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

