Primavera derby Inter-Milan 1-0 | fine primo tempo | LIVE NEWS
Alle ore 13:00, al KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti si giocherà il derby Primavera tra Inter e Milan. Segui la partita LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
Formazioni ufficiali derby Primavera Inter-Milan: tornano #Longoni e #Lontani #InterMilan #derby #milan #MilanPrimavera #SempreMilan Vai su X
Dopo un buon primo tempo, dal 51' è cambiato tutto per i giovani blucelesti Il derby Primavera va al Como ? @matteobonacina_ • • • #calcio #calciolecco #calciogiovanile - facebook.com Vai su Facebook
Diretta/ Inter Milan Primavera (risultato 1-0) streaming video tv: la sblocca Iddrissou! (30 novembre 2025) - Tutte le informazioni sulla diretta Inter Milan, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... Si legge su ilsussidiario.net
Primavera, Inter-Milan (1-0): rossoneri alla ricerca del pari... - 32' Punizione per il Milan dalla fascia destra: il cross in area di Plazzotta si trasforma in un tiro, pallone di poco alto sopra la traversa. Come scrive milannews.it
MN - Primavera, niente derby per Castiello: out per un problema muscolare - Alex Castiello, attaccante del Milan Primavera, non sarà in campo oggi contro l'Inter nella gara valida per la 13^ giornata di campionato: il giocatore rossonero, autore in questa ... Segnala milannews.it