La Livio Neri quest’anno ha iscritto la sua prima squadra al campionato di Divisione Regionale 3. "L’intento - ha commentato Andrea Neri - è quello di dare la possibilità ai ragazzi che terminano il loro percorso nel settore giovanile di continuare ad allenarsi e a divertirsi. In questo modo hanno la possibilità di farlo aggregandosi a un gruppo del quale fanno parte anche rodatissimi veterani che hanno la pallacanestro nel sangue da sempre e che dopo aver terminato le loro carriere, continuano a ritrovarsi in palestra divertendosi insieme. Senza risparmiarsi, ovviamente. Perché il sorriso non manca mai, ma in in campo si fa sempre sul serio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prima squadra in campo in Dr3