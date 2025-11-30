Prima lancia una bottiglia poi minaccia i poliziotti caos in una sala slot | è ubriaco e viene denunciato

Anconatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Ubriaco e molesto in una sala slot del quartiere Piano, lancia una bottiglia sul biliardo durante una lite con alcuni clienti e poi si scaglia contro i poliziotti. È successo poco dopo le 21.30 di ieri. Le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute dopo la segnalazione di una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

