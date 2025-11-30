Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 30 Novembre 2025, si attesta a circa 0,299 euroSmc (pari a 31,58 euroMWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso e viene monitorato quotidianamente da operatori, aziende e consumatori interessati all’andamento delle materie prime energetiche. Analizzando l’andamento recente del PSV, si osserva una fase di relativa stabilità, con una leggera tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati nella seconda metà di novembre. Dopo aver raggiunto valori superiori a 34 euroMWh (circa 0,322 euroSmc) intorno al 21 Novembre 2025, il prezzo ha progressivamente rallentato la sua corsa, tornando sotto la soglia dei 32 euroMWh negli ultimi giorni del mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

