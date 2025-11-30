Previsioni meteo per la settimana | tempo in miglioramento ma solo per qualche giorno
Dopo diversi giorni segnati da instabilità e rovesci sparsi, sulla Puglia il tempo va gradualmente migliorando. Secondo quanto annuncia 3bmeto.com, lo spostamento verso sud-est della perturbazione responsabile del maltempo favorirà, già da domenica, un ritorno a condizioni più stabili su gran. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. https://meteo.ansa.it
Sole e freddo, poi un po' di pioggia: previsioni meteo weekend
Meteo prossima settimana, goccia fredda in arrivo sull’Italia: cosa aspettarsi nei prossimi giorni. Le previsioni - Sud, ma da sabato 29 novembre migliora il tempo con il ritorno del sole. Lo riporta meteo.it
Meteo – Avvio di settimana con ritorno di piogge e temporali su parte d’Italia, i dettagli - basso Tirreno, portando un peggioramento del tempo anche su parte del sud Italia. Segnala centrometeoitaliano.it
Previsioni meteo per la settimana: tempo in miglioramento, ma solo per qualche giorno - Si tratterà però di una tregua temporanea; da martedì ci saranno i primi segnali di un cambiamento per una nuova perturbazione attesa nei giorni successivi