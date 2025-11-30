Previsioni meteo per Avellino – 30 novembre 2025

Ad Avellino il 30 novembre 2025 cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2346 m.I venti saranno al mattino moderati e proverranno da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Le previsioni Meteo a Quarto per la giornata di oggi - facebook.com Vai su Facebook

Sole e freddo, poi un po' di pioggia: previsioni meteo weekend Vai su X

Allerta meteo, scuole chiuse ad Avellino e in provincia - La decisione della commissaria straordinaria del capoluogo irpino e dei sindaci è stata adottata per ... Riporta msn.com

Meteo a Napoli e in Campania, in arrivo due fasi di maltempo: ecco le previsioni giorno per giorno - Sta oramai per volgere al termine la fase di tempo stabile avviatasi nella giornata di martedì, distintasi per la significativa escursione termica fra il dì e la notte, ... Riporta ilmattino.it

Meteo Avellino di Giovedì 25 Settembre - Avellino, Venerdì 26 Settembre: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno, temperatura minima 14°C, massima 23°C. Lo riporta ilmeteo.it