Prevenzione in rosa | successo ad Avella tra visite gratuite e solidarietà

Continuano le tappe della prevenzione in rosa. Un legame consolidato da tempo quello tra l’associazione Amos Partenio e il comune di Avella.Ieri mattina di nuovo insieme per gli ambulatori delle visite gratuite, ai quali hanno preso parte il senologo Carlo Iannace, l’ecografista Michele Capozzi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altre letture consigliate

Morlupo si tinge di Rosa: un trionfo per la Prevenzione! Oggi il nostro comune ha mandato un messaggio fortissimo: la salute viene prima di tutto! "Morlupo in Rosa" non è stato solo un evento, ma un abbraccio collettivo dedicato alla lotta contro il tumor - facebook.com Vai su Facebook

Ottobre rosa, un successo le iniziative a Vitorchiano a favore della prevenzione - Grande partecipazione a Vitorchiano per le due giornate di sensibilizzazione nell'ambito di Ottobre Rosa, il mese dedicato in tutto il mondo alla prevenzione del tumore al seno. Scrive ilmessaggero.it

Prevenzione, salute e partecipazione: grande successo per “Ragusa in Salute” - Dal camper contro il gioco d’azzardo patologico agli screening oncologici, fino alle dimostrazioni di manovre salvavita, l’ASP ha messo in campo operatori, competenze e strumenti per promuovere stili ... Riporta quotidianosanita.it

"Ottobre Rosa": dove e come prenotare visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno - (getty images) Come ogni anno, ottobre si tinge di rosa per ricordarci quanto la prevenzione possa salvare la vita. Si legge su alfemminile.com