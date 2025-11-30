Presepi tombole e polenta A Montiano è un Natale insieme
"Insieme. è Natale a Montiano". Inizieranno venerdì le manifestazioni natalizie con l’apertura del presepe Gualtieri e di tutti i presepi allestiti visitabili fino all’11 gennaio. Ha detto il sindaco Fabio Molari: "Abbiamo coinvolto tutte le associazioni e le organizzazioni per stilare un ampio programma. Il presepe Gualtieri è conosciuto per la sua bellezza e tenerezza". Ha aggiunto Augusta Faedi: "Facciamo un presepe all’ingresso del monumento ai caduti, tutti insieme. Come 3 Monti Band abbiamo coinvolto tutti i bambini con un laboratorio di musica e l’8 dicembre alle 17 nel centro culturale San Francesco ci sarà uno spettacolo laboratorio con i bambini e, a seguire, l’accensione dell’albero di Natale con merenda per tutti i bambini offerta dalla 3Monti Band " e Pro Loco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
