Presepe senza volti a Bruxelles rubata la testa di Gesù

Il suo apparire, nella Gran Place di Bruxelles, pochi giorni fa, aveva destato non poche polemiche: ora è la sparizione del Gesù Bambino fatto di stracci, fulcro del nuovo presepe cittadino, a far discutere. Nemmeno il tempo di sopire la bagarre nata dalla scelta di questa particolare Natività - figure fatte di tessuto, senza volto, genere né etnia, all'insegna dell'inclusione - che qualcuno ha "decapitato" il bambinello. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Presepe "senza volti" a Bruxelles, rubata la testa di Gesù

