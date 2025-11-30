Presepe di Tre Colli

Al Santuario della Madonna delle Grazie a Tre Colli torna il tradizionale Presepe Artistico dell’Unità Pastorale della Valgraziosa.L’inaugurazione ci sarà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 17:00, dando ufficialmente il via al periodo di apertura che proseguirà fino al 6 gennaio 2026.Il presepe sarà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondisci con queste news

Conosci Castanea delle Furie? Vieni a scoprire con noi questo piccolo borgo messinese adagiato sui colli Sarrizzo dei Monti Peloritani, in occasione della XXXIII edizione del Presepe vivente La Quota comprende: -Trasferimento in bus andata e ritorn - facebook.com Vai su Facebook

Le tre natività della Val Graziosa nel circuito delle Terre dei presepi - La Valgraziosa conta ben tre presepi aderenti a Terre di Presepi, la rete che unisce e coordina le rappresentazioni della Natività in Toscana e in Italia. Da lanazione.it

Natale in Valgraziosa: tre tappe nelle “Terre di Presepi” e tante iniziative culturali - I primi presepi che si sveleranno al pubblico sono quelli di Tre Colli e della Certosa: tutto il cartellone di eventi Calci (PI), 6 dicembre 2024 – A Calci si è iniziato a respirare aria di Natale già ... lanazione.it scrive

Lo spettacolo suggestivo del presepe vivente di Castanea - Castanea delle Furie è un piccolo borgo siciliano adagiato sui colli Sarrizzo dei Monti Peloritani, immerso in un paesaggio suggestivo che si arricchisce di magia e fascino soprattutto durante il ... Segnala siviaggia.it