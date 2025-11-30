Premio Telamone 2025 la 48esima edizione celebra le storie che fanno crescere la Sicilia

Agrigentonotizie.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premio Telamone torna nella cornice del museo archeologico Pietro Griffo con una 48esima edizione capace di unire memoria, talento e visione. Storie diverse ma animate dallo stesso filo: l’amore per la Sicilia e la volontà di farla crescere con gesti quotidiani o con scelte che incidono sul. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

premio telamone 2025 48esimaPremio Telamone 2025, la cerimonia di consegna al museo Griffo: ecco tutti i protagonisti - Dodici personalità del mondo istituzionale, culturale, artistico e imprenditoriale riceveranno il riconoscimento giunto alla 48esima edizione ... Lo riporta agrigentonotizie.it

premio telamone 2025 48esimaPremio Telamone 2025: storie di talento che illuminano il cammino della Sicilia contemporanea - La 48ma edizione del Premio Telamone è giunta al suo epilogo confermandosi, ancora una volta, una delle più longeve e autorevoli manifestazioni dedicate alle personalità che onorano la Sicilia con il ... Come scrive lasicilia.it

premio telamone 2025 48esimaAgrigento – 48ª Edizione del Premio Telamone - 30Museo Archeologico Regionale di Agrigento Torna ad Agrigento uno degli ... lavalledeitempli.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Premio Telamone 2025 48esima