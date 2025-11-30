Premio Telamone 2025 la 48esima edizione celebra le storie che fanno crescere la Sicilia
Il premio Telamone torna nella cornice del museo archeologico Pietro Griffo con una 48esima edizione capace di unire memoria, talento e visione. Storie diverse ma animate dallo stesso filo: l'amore per la Sicilia e la volontà di farla crescere con gesti quotidiani o con scelte che incidono sul.
