PONTEDERA Si è conclusa ieri, con la cerimonia di premiazione, la 30esima edizione del Premio nazionale arti visive Giovanni Gronchi - Città di Pontedera organizzata dal Nucleo Acli cittadino in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Fondazione per la Cultura di Pontedera. Anche quest’anno il premio ha avuto il riconoscimento del patrocinio e del contributo della Regione Toscana e del patrocinio della Provincia di Pisa. Una edizione a cui hanno partecipato 45 artisti che hanno presentato in concorso 73 opere di pittura, figurativa e non, di scultura, di grafica e fotografia, provenienti, oltre che dalla Toscana, anche dalla Lombardia, dal Piemonte e dalla Sicilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Gronchi, il finale . Ecco chi sono i vincitori. La guerra in primo piano

