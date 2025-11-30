premio ciampi edizione 2025 vincitore il pietrasantino bresciani nella categoria poesia italiana

Tra l’altezza, l’immensità delle montagne, alle pendici del monte Corchia, e il cielo, arriva a Terrinca quest’anno il Premio Piero Ciampi "Valigie Rosse". A Terrinca vive il vincitore del premio relativo alla poesia, sul versante italiano, Luca Bresciani, pietrasantino, percorso scolastico a Viareggio. La cerimonia di consegna sarà nella serata del 13 dicembre a Livorno al Teatro Goldoni. La motivazione con cui a Bresciani è stato conferito il riconoscimento alla carriera poetica è "la capacità di captare dentro l’opaca, faticata e iniqua trafila dei giorni, segni e frammenti di un significato a cui ancora possiamo aggrapparci", gli calza a pennello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

