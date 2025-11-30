Premio ai progetti che usano l’intelligenza artificiale per le cure

Si è conclusa venerdì sera ad Arezzo la prima edizione dell’ AI Award del Forum Risk Management 2025, la cui premiazione si è svolta al termine della terza giornata del Forum Risk Management 2025. Il riconoscimento è stato istituito per valorizzare i progetti sviluppati nelle Aziende Sanitarie pubbliche che utilizzano l’ intelligenza artificiale e si distinguono per un’elevata innovazione, un impatto clinico ed organizzativo dimostrato, e un potenziale di miglioramento della vita dei pazienti e dei cittadini. Per l’area accesso ai servizi per i cittadini è stato premiato Luca Scafa, direttore monitoraggio del servizio sanitario regionale So. 🔗 Leggi su Lanazione.it

