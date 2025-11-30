Premiati i migliori Franciacorta | le etichette che hanno ottenuto il premio Tre Bicchieri 2026
La Franciacorta si conferma ancora una volta al vertice dell' eccellenza enologica italiana. La prestigiosa guida Vini d'Italia di Gambero Rosso ha svelato la sua selezione per il 2026, riconoscendo il massimo dei voti alle bollicine che meglio hanno saputo interpretare il terroir e la maestria artigianale di questo angolo della Lombardia. In un panorama di altissima qualità, undici etichette di Franciacorta hanno conquistato l'ambito premio dei Tre Bicchieri, definendo lo standard dell'annata. I migliori Franciacorta del 2026. Quest'anno, un plauso particolare va al Franciacorta Brut Nature 2021 di Bosio, insignito del titolo di "Bollicina dell'Anno".
