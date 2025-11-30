premiate le stelle dello sport la velocista kelly doualla regina tra i campioni

C’era anche Kelly Ann Doualla, campionessa europea Under 20 nei 100 metri e nella staffetta 4x100 la scorsa estate a Tampere (Finlandia), tra i protagonisti celebrati ieri mattina dal Coni nella Sala dei Comuni della Provincia in occasione della Giornata Olimpica 2025, appuntamento che ogni anno riconosce il valore, la dedizione e i successi degli atleti lodigiani. Una mattinata intensa, ricca di emozioni e scandita dalla lunga sequenza di premiazioni che hanno messo in luce il meglio dello sport provinciale, dai giovani ai veterani. A brillare è stata proprio Doualla, 16 anni, fenomeno dell’atletica leggera, capace di macinare record e vittorie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

