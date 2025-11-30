Preghiera della sera 30 Novembre 2025 | Signore veglia su di me

Signore veglia su di me”. Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 30 novembre 2025 signore veglia su di me

