In un Lungobisenzio completamente soldout, il Prato va a caccia della vittoria nel big match contro il Foligno, atteso in via Firenze per la sfida valevole per la quattordicesima giornata del girone E di Serie D, in programma oggi (calcio d’avvio alle 14.30). Le due formazioni sono separate in classifica da appena due lunghezze: gli umbri sono quarti a quota 24 punti, mentre i lanieri quinti assieme a Ghiviborgo, Siena e San Donato Tavarnelle. Se la truppa allenata da Simone Venturi è reduce dal ko rimediato sul campo del Seravezza Pozzi, quella guidata da mister Alessandro Manni ha alle spalle il pari interno con il Ghiviborgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prato, va in scena la super sfida. Obiettivo: la scalata deve ripartire