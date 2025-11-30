Posticipo Serie A Roma-Napoli 0-1
22.44 Colpo del Napoli che sorpassa la Roma e affianca il Milan in vetta. Uscita di Svilar che chiude Lang e poi blocca il tiro di Hojlund. Di Lorenzo sull'esterno della rete, Lang chiama a una respinta non banale Svilar. Contropiede fulmineo,Hojlund imbuca per Neres che ha una prateria per infilare Svilar (36'). La Roma ha tenuto il comando del gioco ma non è mai stata pericolosa. La ripresa conferma la prima frazione, col Napoli attento e veloce nelle ripartenze. Nel finale guizzo di Baldanzi, Milinkovic-Savic salva la vittoria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
