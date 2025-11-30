Portano barbecue in casa per riscaldarsi 6 giovani ricoverati in camera iperbarica per le esalazioni

È accaduto nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre in provincia di Reggio Emilia dove le esalazioni di monossido di carbonio stavano trasformando il ritrovo tra amici in una tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Barbecue in casa a Vigevano: tre persone ustionate mentre cucinavano, il più grave è un bambino di otto anni - I feriti sono un bambino di 8 anni, il padre e un amico, rispettivamente di 38 e 50 anni. Secondo ilfattoquotidiano.it