‘Porta un regalo dona un sorriso’ | i tifosi pronti a consegnare i giochi per i piccoli pazienti

30 nov 2025

Un regalo per i piccoli pazienti. In occasione dell’ultima partita casalinga dell’anno dell’Ars et Labor, in programma domenica 7 dicembre alle 14.30 contro la Sampierana, la società biancazzurra desidera promuovere un’iniziativa a scopo benefico che coinvolga attivamente i tifosi e la comunità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

