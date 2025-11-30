Porta Sant’Andrea al Duchenne parent project l’importo del Premio Tului

Arezzo, 30 novembre 2025 – Al Duchenne Parent Project l'importo del premio Fulvio Tului vinto da Porta Sant'Andrea nel febbraio 2025, riconoscimento per aver meglio figurato nella Giostra del giugno 2024. La donazione di cinquecento euro – parte della somma spettante al quartiere che riceve il premio – è stata consegnata dai vertici del Quartiere ieri (sabato 29 novembre) in occasione della cena del Patrono biancoverde, alla presenza di oltre centocinquanta commensali. A ricevere l'assegno dalle mani del rettore Maurizio Carboni e del rettore vicario Saverio Crestini, aiuto regista nella Giostra del giugno 2024, è stata la vicepresidente della Parent Project Daniela Argilli: "la nostra associazione riunisce pazienti e genitori di figli con distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

