Arrivare al dunque, senza altri rinvii. È il messaggio che emerge dall’incontro ospitato l’altro ieri nella sede della Provincia di Monza e Brianza, dove il gruppo regionale del Pd ha proseguito il tour nelle province lombarde per ascoltare imprese e amministratori. A emergere con forza, è stata l’urgenza di colmare il gap infrastrutturale che da anni pesa sul territorio brianzolo. Il consigliere regionale Emilio Del Bono ha ricordato un dato che fotografa il problema: "Monza e Brianza è la terzultima provincia lombarda per copertura di trasporto pubblico in rapporto agli abitanti". Una carenza che, secondo il Pd, è figlia di una programmazione regionale insufficiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponti e Del Bono e l’Sos del territorio: "Completare la cura del ferro e mitigare l’impatto di Pedemontana"