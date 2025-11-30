Pontedera - Carpi 0-1 | Pietra una rovesciata da tre punti all' ultimo tuffo

Modenatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carpi di Cassani non finisce di stupire. Con una spettacolare rovesciata al 6' di recupero, i biancorossi beffano il Pontedera e firmano la quinta vittoria esterna di questo scorcio di stagione. Il "Mannucci" porta fortuna ai colori biancorossi, alla terza vittoria in dieci mesi, compresa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

pontedera carpi 0 1Video Pontedera Carpi (0-1)/ Gol e highlights: segna Pietra in extremis! (Serie C, 30 novembre 2025) - 1) gol e highlights della partita valevole per il sedicesimo turno del girone B della Serie C, stagione 2025/2026. Lo riporta ilsussidiario.net

pontedera carpi 0 1DIRETTA/ Pontedera Carpi (risultato finale 0-1): Pietra nel recupero! (Serie C, oggi 30 novembre 2025) - Diretta Pontedera Carpi streaming video tv: situazioni ben diverse per le due squadre che al Mannucci sono avversarie oggi nel girone B di Serie C. Secondo ilsussidiario.net

pontedera carpi 0 1Pontedera - Carpi 0-1 | Pietra, una rovesciata da tre punti all'ultimo tuffo - Con una spettacolare rovesciata al 6' di recupero, i biancorossi beffano il Pontedera e firmano la quinta vittoria esterna di questo scorcio di stagione. Segnala modenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Pontedera Carpi 0 1