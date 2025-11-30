Pontedera - Carpi 0-1 | Pietra una rovesciata da tre punti all' ultimo tuffo
Il Carpi di Cassani non finisce di stupire. Con una spettacolare rovesciata al 6' di recupero, i biancorossi beffano il Pontedera e firmano la quinta vittoria esterna di questo scorcio di stagione. Il "Mannucci" porta fortuna ai colori biancorossi, alla terza vittoria in dieci mesi, compresa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Carpi espugna Pontedera con la rovesciata dell'ex Pietra e avvicina la salvezza. Nemmeno i tre punti tolti a causa dell'uscita di scena del Rimini, placano la furia agonistica di questo Carpi. In una gara di grande sofferenza, subendo come poche altre volte in - facebook.com Vai su Facebook
Trasferta in per la 16^ Giornata di #SerieCSkyWifi Pontedera Stadio "Ettore Mannucci" ore 17:30 #FinoallaFine #avantiCarpi Vai su X
Video Pontedera Carpi (0-1)/ Gol e highlights: segna Pietra in extremis! (Serie C, 30 novembre 2025) - 1) gol e highlights della partita valevole per il sedicesimo turno del girone B della Serie C, stagione 2025/2026. Lo riporta ilsussidiario.net
DIRETTA/ Pontedera Carpi (risultato finale 0-1): Pietra nel recupero! (Serie C, oggi 30 novembre 2025) - Diretta Pontedera Carpi streaming video tv: situazioni ben diverse per le due squadre che al Mannucci sono avversarie oggi nel girone B di Serie C. Secondo ilsussidiario.net
Pontedera - Carpi 0-1 | Pietra, una rovesciata da tre punti all'ultimo tuffo - Con una spettacolare rovesciata al 6' di recupero, i biancorossi beffano il Pontedera e firmano la quinta vittoria esterna di questo scorcio di stagione. Segnala modenatoday.it