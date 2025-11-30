Ponte | Tridico Le motivazioni della Corte ci danno ragione Il governo pensi alle infrastrutture per Calabria e Sicilia

«Le motivazioni delle bocciature sulla legittimità degli atti presentati dal governo e relativi alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, sono frutto anche del nostro lavoro. A gennaio scorso, insieme ad altri colleghi europarlamentari abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione Ue con la quale chiedevamo chiarimenti sulla conformità del progetto alle normative comunitarie. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ponte: Tridico, "Le motivazioni della Corte ci danno ragione. Il governo pensi alle infrastrutture per Calabria e Sicilia"

