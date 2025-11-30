Polverosi frena l’entusiasmo dopo la vittoria contro il Cagliari | Champions lontana e Scudetto ancora di più La nota positiva della Juve

Polverosi critico: poca Juve, ma Yildiz salva una noia mortale. La sua doppietta è l’unica verità, Spalletti ha corretto l’errore Kostic-Palestra. Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha analizzato la vittoria per 2-1 della Juventus contro il Cagliari. L’analisi del giornalista è incentrata sul ruolo salvifico di Kenan Yildiz. La Juventus ha mostrato poca Juve, pochissima, contro un Cagliari impostato per il pareggio. Yildiz ha firmato il pareggio e poi si è ripreso tutta la scena con la doppietta decisiva. Polverosi ha notato che non è cambiato il suo modo di stare in campo, ma quello di inquadrare la partita, dando forma e sostanza alla sua classe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

