Polizia sventa truffa ai danni di anziani | giovane fermato in pieno centro

Avellino, 30 novembre 2025 - Nel pomeriggio di ieri, poliziotti della Squadra Mobile e dell’UPGSP hanno bloccato in pieno centro un giovane di anni 21 napoletano con pregiudizi di polizia, il quale, unitamente a complici in corso di identificazione, dopo aver invitato telefonicamente con una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

