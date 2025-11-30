di Daniele Rosi Clima acceso in consiglio comunale dopo quanto successo nei giorni scorsi intorno al Politeama. Dopo il tavolo di confronto in Comune, convocato proprio prima del consiglio comunale e in cui oltre alla sindaca Serena Arrighi erano presenti gli assessori Elena Guadagni e Carlo Orlandi, i rappresentanti della società Caprice e gli amministratori dei condomini in cui è diviso l’edificio, il tema è tornato prepotentemente alla ribalta anche durante la seduta consiliare. Critiche feroci all’amministrazione sono arrivate dalla consigliera d’opposizione Maria Mattei, che ha chiesto maggior attenzione sul patrimonio edilizio storico cittadino, criticando l’interesse troppo tardivo del Comune per le sorti del Politeama. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Politeama, l’opposizione: "Maggioranza immobile"