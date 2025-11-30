Polemiche sulla riforma | Così il centrodestra vuole cancellare Asl 5

Un consiglio comunale straordinario fissato per domani sera al fine di discutere sulla riforma del sistema sociosanitario regionale, che però rischia di arrivare fuori tempo massimo dopo il voto favorevole già arrivato dal Comune della Spezia nell’ambito del Cal, il Consiglio delle autonomia locali. É una battaglia politica dai toni aspri, quella che si sta consumando sulla riforma della sanità ligure voluta dalla Regione. Ieri mattina, il centrosinistra in consiglio comunale ha presentato la mozione unitaria che sarà discussa in assise, non senza però evidenziare in maniera polemica non solo il voto favorevole espresso dal Comune nell’ambito del Cal – organo che ha espresso il proprio via libera alle successive fasi dell’iter legislativo avviato dalla Regione per riformare la sanità ligure – ma anche i presunti ritardi nella calendarizzazione del Consiglio comunale straordinario, che sarebbe stato artatamente posticipato rispetto al voto del Cal. 🔗 Leggi su Lanazione.it

