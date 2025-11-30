Polemiche in Milan-Lazio Allegri | Espulsione? Non l’ho offeso E Sarri non parla
(Adnkronos) – Le polemiche di Milan-Lazio non si concludono al triplice fischio. Il big match di oggi, sabato 29 novembre, si è concluso 1-0 per i rossoneri, che hanno vinto grazie al gol di Leao, con i biancocelesti che hanno protestato per una decisione di Collu che ha mandato su tutte le furie Maurizio Sarri. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Argomenti simili trattati di recente
Milan-Lazio si chiude tra le polemiche Allegri espulso per le proteste per un possibile rigore al 95', alla fine non assegnato. Per l'arbitro Collu, Pavlovic colpisce sì con il braccio in area, ma "dopo aver subito fallo da Marusic" - facebook.com Vai su Facebook
Milano. Venduto. La proprietà dello stadio di San Siro, dopo sei anni di trattative e polemiche, è passata dal Comune di Milano alle squadre Milan e Inter, che lo abbatteranno per costruire un nuovo impianto (di @gbarbacetto) Vai su X
Milan-Lazio 1-0, le pagelle: decisivo Leao (7), Allegri è primo in classifica tra le polemiche in attesa di Roma-Napoli - Grande prestazione di Mike Maignan, autore di una straordinaria parata su ... Lo riporta msn.com
Un fallo dubbio toglie un rigore netto alla Lazio allo scadere: il Milan vince 1-0 tra le polemiche - 0 il match di San Siro tra Milan e Lazio, valido per la tredicesima giornata di Serie A. Si legge su tuttonapoli.net
Milan-Lazio, caos totale nel recupero: Allegri espulso, Collu smentisce il Var - Il Milan si impone sui biancocelesti grazie alla rete di Leao, ma alla fine della gara succede di tutto: il tecnico cacciato fuori, il motivo ... Come scrive calciomercato.it