Pogba secondo gettone col Monaco e messaggio ai tifosi | Serve più atmosfera

Il secondo passo di Paul Pogba nella sua nuova vita calcistica arriva in una notte speciale per il Monaco. Nel successo per 1-0 contro il Paris Saint-Germain, l’ex centrocampista della Juventus colleziona la sua seconda presenza consecutiva dopo il rientro in campo del 22 novembre, confermando di voler riprendersi spazio e centralità nel progetto del Principato. Solo pochi minuti, è vero, ma sufficienti per lasciare un segno diverso da quello tecnico: un gesto da leader che non è passato inosservato. Nome completo Paul Labile Pogba Posizione Centrocampista Squadra attuale Monaco Nazione Luogo di nascita Lagny-sur-Marne Data di nascita Marzo 15, 1993 00:00 Età 32 Peso (Kg) 84 Altezza (cm) 191 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 2 - Per Game Partite iniziate 0 0 Per Game Minuti 9 4. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Pogba, secondo gettone col Monaco e messaggio ai tifosi: “Serve più atmosfera”

