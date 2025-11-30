Poesia nostalgia e desiderio | l' anima del tango rinasce sul palco con Barbara De Rossi al Teatro Gioiello

"Malena e il tango" con Barbara De Rossi andrà in scena a Torino, al Teatro Gioiello, il 10 dicembre. Si tratta di un incanto sensuale che si svela in una notte magica, dove un palco si trasforma in un luogo di passione, nostalgia e poesia. Non è soltanto uno spettacolo teatrale, ma un viaggio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

