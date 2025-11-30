Firenze, 30 novembre 2025 – Alla vigilia della grande maratona, Firenze ha vissuto una mattinata dedicata alla corsa e alla solidarietà grazie al ritorno della 3x7K Firenze Marathon Charity Run, l’iniziativa che unisce sport e impegno sociale all’interno del programma charity ufficiale della manifestazione. La staffetta 3x7K a Firenze Il Visarno si è svegliato inondato da un sole gentile, illuminando la gioia dei tanti partecipanti che, insieme a compagni di allenamento, colleghi e amici, hanno formato terzetti pronti a condividere un percorso di 21 chilometri non solo da correre, ma da vivere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Podismo, la 3x7K illumina il Visarno