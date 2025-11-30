Poco brillante in casa del Pisa ma stavolta l' Inter vince
Milano, 30 novembre 2025 – Se davvero il compito di un allenatore è quello di andare oltre il risultato, allora Cristian Chivu avrà appunti da prendere dopo Pisa-Inter. Il 2-0 in casa dei toscani è importante, conferma la bravura della squadra di Gilardino nel proteggere la propria porta in casa (non subivano una rete da settembre) e anche la scarsa vena di Lautaro e compagni almeno fino al 24' della ripresa. Proprio l'argentino tira fuori gli ospiti dalle secche, respingendo (ancor più dopo aver siglato anche la seconda rete personale) le possibili critiche che già lo attendevano a prestazione finita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Poco brillante, ma stavolta l'Inter vince - Mercoledì la Coppa Italia col Venezia, probabile l’impiego di Bonny oggi assente per un attacco influenzale ... Segnala sport.quotidiano.net