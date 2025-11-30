Pnrr Parco marittimo a rischio | Non riusciremo a finire nei tempi Andranno trovate altre risorse

Nuovi stradelli, illuminazione e nuovi percorsi immersi nella pineta: a Marina Romea sono ripresi i lavori per il completamento del Parco Marittimo. "Il cantiere è ripartito dopo la fine della stagione balneare e procede – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Cameliani –; dobbiamo terminare entro marzo 2026 perché si tratta di un intervento finanziato dal Pnrr. La data è ulteriormente stringente perché non vogliamo interferire con la stagione estiva né con il periodo di nidificazione dell'avifauna. È stata posata l' illuminazione pubblica negli stradelli per aumentare il livello di sicurezza per i bagnanti ed è in corso il rifacimento dei sentieri all'interno della pineta con materiale permeabile.

