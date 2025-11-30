Playstation 5 offre pack di avvio gratuito mindsEye nonostante il lancio controverso
Il panorama videoludico del 2025 si è caratterizzato per un’offerta variegata e ad alta velocità, ma non sono mancate alcune esperienze negative che hanno segnato l’anno. Tra grandi titoli di ruolo, successi esclusivi e blockbuster multiplayer, si è comunque assistito a eventi di rilievo, inclusi flop di rilievo come il lancio di alcuni giochi non all’altezza delle aspettative. In questo scenario, uno dei casi più discussi è rappresentato da MindsEye, un titolo sviluppato da Build a Rocket Boy, il cui debutto ha suscitato molte controversie, nonostante le recenti novità riguardanti la sua disponibilità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
