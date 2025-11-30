Pkk | Ankara liberi Ocalan poi la pace

19.33 La guerriglia curda del Pkk non proseguirà i negoziati di pace con Ankara, ritenendo che sia ora il turno della Turchia di agire e liberare lo storico leader Pkk Ocalan, detenuto dal 1999. Oltre alla libertà di "Apo",il Pkk pone un'altra condizione per proseguire il processo di pace: "Il riconoscimento costituzionale e ufficiale del popolo curdo",ha detto il comandante Malazgirt "Noi abbiamo fatto ciò che ci è stato chiesto. Ora è il turno dello Stato turco", ha aggiunto Malazgirt. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it