Più pazienti più diagnosi precoci e nuove tecniche | il professor Ercolani spiega come sta cambiando la lotta al tumore al pancreas

L’incidenza del tumore al pancreas continua a crescere sia a livello mondiale sia in Italia, ma parallelamente aumentano anche le possibilità di cura e le speranze di sopravvivenza. A spiegarlo è il professor Giorgio Ercolani, direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’ospedale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

