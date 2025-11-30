Pistoia, 30 novembre 2025 – La Pistoiese perde la propria imbattibilità nel confronto diretto con la Pro Sesto, al “Marcello Melani”: 2-0 per i lombardi, nella quattordicesima giornata d’andata del girone D del campionato di serie D, al termine di una partita condizionata da alcune incertezze arbitrali. La prima sconfitta stagionale significa non solo perdita del primato, ma anche ritrovarsi al quarto posto della classifica con 27 punti, a due lunghezze da Pro Sesto e Lentigione e a -1 dal Desenzano, con appena un punto in più del Piacenza e 3 della Cittadella Vis Modena. A fine gara la società arancione ha comunicato il silenzio stampa dei suoi tesserati, in chiara polemica con l’arbitro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoiese, una domenica bestiale: perde l'imbattibilità e il primato in classifica