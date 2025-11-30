Piscina asilo e più verde in arrivo nel 2026

La redazione di un piano aria e clima, di un piano del verde, ma anche l’avvio delle procedure per il recupero della piscina di via Folperti e l’apertura, il prossimo settembre, del nuovo asilo nido Vaccari sono tutti elementi che caratterizzano il bilancio di previsione 2026 dell’amministrazione comunale. Il documento che prevede entrate per 97.970.964 euro è stato illustrato giovedì sera in Consiglio comunale dall’assessore al Bilancio Matteo Pezza (nella foto). "Nel redigere il bilancio – ha detto l’assessore – abbiamo diviso i progetti sulla base delle linee di mandato del sindaco partendo da un ammodernamento del Suap con una procedura automatizzata per chi vuole fare impresa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

