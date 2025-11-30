Piscina asilo e più verde in arrivo nel 2026
La redazione di un piano aria e clima, di un piano del verde, ma anche l’avvio delle procedure per il recupero della piscina di via Folperti e l’apertura, il prossimo settembre, del nuovo asilo nido Vaccari sono tutti elementi che caratterizzano il bilancio di previsione 2026 dell’amministrazione comunale. Il documento che prevede entrate per 97.970.964 euro è stato illustrato giovedì sera in Consiglio comunale dall’assessore al Bilancio Matteo Pezza (nella foto). "Nel redigere il bilancio – ha detto l’assessore – abbiamo diviso i progetti sulla base delle linee di mandato del sindaco partendo da un ammodernamento del Suap con una procedura automatizzata per chi vuole fare impresa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Verona, bimbo di tre anni rischia di annegare nella piscina dell'asilo: è grave - Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni dopo avere rischiato di annegare nella piscina di un asilo privato a Vigasio (Verona). Riporta ilmessaggero.it
Bimbo di tre anni perde i sensi nella piscina dell'asilo nido: ricoverato, è gravissimo - Choc in un asilo nido del veronese, dove un bimbo di tre anni è stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Borgo Trento dopo essere quasi annegato in una piscina. Da leggo.it
Bimbo perde i sensi nella piscina dell'asilo: gravissimo - Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo avere rischiato di annegare nella piscina di un asilo privato. Scrive ilgazzettino.it