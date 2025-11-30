Pisa un’ora da star Poi sale in cattedra Lautaro
Pisa, 30 novembre 2025 – Una doppietta di Lautaro Martinez spegne l’ardore di un Pisa che per oltre un’ora tiene testa all’Inter di Chivu sfiorando il colpaccio in più di un’occasione. Si ferma dopo sei risultati utili consecutivi la corsa della compagine di Gilardino che esce da un’Arena gremita fra gli applausi della sua tifoseria. Con questo risultato Marin e soci scendono al terz’ultimo posto in classifica, in piena corsa comunque per la salvezza. Fuori Semper per influenza, Gilardino cambia in difesa: dentro Scuffet, ma anche Albiol preferito per la sua esperienza al centro della retroguardia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La formazione ufficiale dei nerazzurri per Pisa-Inter Tornano titolari Acerbi, Sucic e Thuram. Nuova chance per Luis Henrique. #Inter #Formazione #PisaInter - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, un’ora da star. Poi sale in cattedra Lautaro - Pisa, 30 novembre 2025 – Una doppietta di Lautaro Martinez spegne l’ardore di un Pisa che per oltre un’ora tiene testa all’Inter di Chivu sfiorando il colpaccio in più di un’occasione. Si legge su msn.com